POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Farbschmierereien, Unfallfluchten

Winnenden: Rucksack entwendet

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche hielten sich am Donnerstagabend auf dem Basketballplatz auf, der zwischen der L1140 und der Linsenhalde in der Nähe der Schule Am Jakobsweg befindet. Gegen 20.40 Uhr kam eine rund 10-köpfige Gruppe Jugendlicher hinzu. Einer aus der Gruppe entwendete den Rucksack des 14-Jährigen. Als der Junge dies zu verhindern versuchte, trat der Dieb ihm gegen das Schienbein, sodass er sich leicht verletzte. Die Gruppe rannte danach durch die Unterführung in Richtung des Wohngebiets Lange Weiden. Hinweise auf die Gruppe, die teils auch einen Einkaufwagen mit sich führte, nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Farbschmierereien

In der Nacht auf Donnerstag sprühten Unbekannte an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Schriftzüge und Zahlen an Hauswänden, Mülleimern und Stromkästen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Orte sind mitunter der Wildtaubenweg, der Nachtigallenweg, die Schorndorfer Straße und die Kurze Straße. Hinweise auf die Schmierfingen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Ein flüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch, zwischen 18 und 19.20 Uhr, bei einem Fitnessstudio in der Beutelsbacher Straße einen VW Golf. Der Verursacher hinterließ rund 2500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kirchgasse wurde am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein VW Passat beschädigt. Der Verursacher, der wohl mit einem Kia unterwegs war, hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Zwei Zeugen haben den Unfall beobachtet, waren bei Eintreffen der Streifenbesatzung jedoch nicht mehr zugegen. Diese bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 bei der Polizei zu melden.

