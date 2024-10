POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Sachbeschädigung (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots) - Mainhardt: Stoppschild missachtet Aufgrund der Missachtung eines Stoppschildes auf der B14 kam es am Mittwochmorgen gegen 7:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An einer Einmündung zur B39 missachtete ein 37-jähriger Opel-Fahrer das Schild, als er nach links abbiegen wollte. Daraufhin verursachte der Transporter einen Sachschaden von rund 7.000 Euro, da er in der Folge seitlich in einen VW eines 40-Jährigen ...

