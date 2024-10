Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Tuning-Kontrollen - Farbschmierereien - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr und Mittwochmorgen, 8:00 Uhr, schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines Mercedes-Benz A-Klasse ein, welcher in der Wilhelmstraße geparkt war. Anschließend wurden eine Geldbörse mit ca. 300 Euro Bargeld, diverse Papiere sowie zwei EC-Karten und eine Kreditkarte aus dem Pkw entwendet. Die Geldbörse konnte später in einem Zug wieder aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall

Ein 60-Jähriger wendete am Mittwoch mit seinem VW Multivan gegen 7:25 Uhr in einer Einfahrt. Beim Zurücksetzen in die Becherlehenstraße übersah er eine 14-jährige Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Eschach/Kemnaten: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Mittwoch gegen 10:30 Uhr auf der L1080 zwischen Kemnaten und Eschach. Aufgrund der engen Fahrbahn streifte er den Spiegel eines entgegenkommenden Daimler-Benz-LKWs eines 56-Jährigen. Bei dem Verursacher handelt es sich vermutlich um einen Lkw mit weißer Plane. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand durch Farbschmierereien an einem Parkhaus am Bahnhof. Die Farbschmierereien wurden am Montag entdeckt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 3580 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 14:30 und 15:30 Uhr wurde ein Ford Galaxy, der auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Neresheim bittet um Hinweise unter der Nummer 07326 919001.

Aalen/Wasseralfingen: Bushaltestellen beschädigt

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr, wurden bei vier Bushaltestellen in Hofen und Wasseralfingen die Scheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 97960 beim Polizeiposten Wasseralfingen zu melden.

Aalen: Tuning-Kontrollen

Am Abend des 28. September 2024 fanden in Aalen Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning und Posing statt. Im Rahmen dieser Aktion wurden mehrere Verstöße festgestellt, die zu verschiedenen Maßnahmen führten. So erlosch zum Beispiel in neun Fällen die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge, was auf nicht zulässige Modifikationen hinweist. Häufige Mängel Es wurden Umbauten an den Fahrzeugen festgestellt, die nicht nur durch ihren erhöhten Lärmpegel auffielen, sondern auch die Umwelt stärker belasteten oder die Fahrstabilität und Sicherheit beeinträchtigten. Zudem waren nicht zugelassene Scheinwerfer sowie ungeprüfte Sportfahrwerke verbaut. Zusätzlich gab es drei Fälle von unnötiger Lärmerzeugung, ein Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und in einem Fall wurde ein Diebstahl eines Versicherungskennzeichens festgestellt. Insgesamt waren acht Polizeibeamte im Einsatz, deren Kontrollen zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Mängelberichtsverfahren führten. Warum werden diese Kontrollen gemacht? Diese Kontrollen sind wichtig, um nicht nur die Verkehrssicherheit zu erhöhen und potenzielle Gefahren durch unzulässige Fahrzeugmodifikationen zu minimieren, sondern auch den entstehenden Lärm zu reduzieren. Die Polizei verfolgt mit solchen Maßnahmen das Ziel, die Straßen sicherer zu machen, die Lärmbelästigungen zu minimieren und die Einhaltung der Verkehrsregeln durchzusetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell