Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - Unfälle - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Kalkofenstraße einen geparkten Ford und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Von Straße abgekommen

Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Dienstag gegen 0:30 Uhr die L 1198 von Endersbach in Richtung Rommelshausen. Hierbei kam er in einer Kurve alleinbeteiligt von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Der Pkw musste mit rund 8000 Euro Sachschaden abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Kernen im Remstal: Fahrzeugbrand

Am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Fahrzeugbrand in der Albert-Moser-Straße in Stetten informiert. Das Feuer wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort kam, bereits teilweise durch einen Anwohner gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Backnang: Unfallflucht - Anhänger beschädigt PKW

Am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Anhänger einen in der Wilhelm-Busch-Straße geparkten VW Polo beim Abbiegevorgang. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht - Beim Parken touchiert

Etwa 1500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem in der Grazer Straße geparkten Skoda. Der Unfall ereignete sich am Montag, 30.09.2024 zwischen 08 Uhr und 18:30 Uhr während des Parkvorgangs. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Unfallzeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 zu wenden.

Weissach im Tal: Unfallflucht - Im Begegnungsverkehr berührt

Eine 30-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 10:10 Uhr die K1908 in Fahrtrichtung Bruch, als ihr ein dunkler PKW entgegen kam, der offenbar gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Daher berührten sich die Seitenspiegel beider PKW. Der Fahrer des dunklen PKW fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,00 Euro. Um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher bittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

