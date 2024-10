Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrrad entwendet, Feuerwehreinsatz und Auffahrunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Mountainbike entwendet

Durch bislang Unbekannte wurde zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 6 Uhr aus der Lange Straße ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad der Marke BULLS Sharptail war in diesem Zeitraum angeschlossen an einem Fahrradständer. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Mainhardt: Feuerwehreinsatz bei Schwelbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zur Helmut-Rau-Schule in die Gartenstraße aus. Dort hatte sich in einem Mülleimer ein Schwelbrand gebildet, wobei die Ursache noch nicht ermittelt werden konnte. Durch die Hitze wurde der PVC-Boden beschädigt, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Mainhardt sowie Schwäbisch Hall waren mit 12 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften und die Polizei mit vier Einsatzkräften im Einsatz.

Fichtenau/BAB7: Auffahrunfall

Rund 36.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der BAB7 in Fahrtrichtung Würzburg ereignete. Kurzzeitig musste die Autobahn vollgesperrt werden, während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf, der von einem 40-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrer bleiben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell