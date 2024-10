POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Aufgefahren Ein 41 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 17 Uhr die Stuttgarter Straße und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 44-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. ...

mehr