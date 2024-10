POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Hochwertiges Pedelec entwendet - Einbruchsversuch

Aalen (ots) - Aalen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Montagabend kam es im Rahmen eines Einsatzes bei einem Streit in einer Bar zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zunächst wurden die Beamten gegen 20 Uhr zu der Streitigkeit in die Bar in die Wilhelmstraße gerufen, da sich eine 42-Jährige und ...

mehr