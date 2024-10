Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Unfallflucht - Diebstahl - Versuchter Wohnungseinbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Montagabend kam es im Rahmen eines Einsatzes bei einem Streit in einer Bar zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Zunächst wurden die Beamten gegen 20 Uhr zu der Streitigkeit in die Bar in die Wilhelmstraße gerufen, da sich eine 42-Jährige und ein 56-Jähriger weigerten die dortige Bar zu verlassen. Im Vorfeld kam es in der Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die beiden Beschuldigten versuchten mit einem Barhocker und einem Glasaschenbecher auf einen 50-Jährigen einzuschlagen. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, mussten die Beamten feststellen, dass sich während des gesamten, mindestens einstündigen Aufenthalts der zwei stark alkoholisierten Randalen das 1,5-jährige Kind der 42-Jährigen schreiend im verschlossenen Auto vor der Bar befand. Das Kleinkind wurde anschließend zusammen mit der Mutter an die Wohnanschrift in die Hegelstraße gebracht. Als die Polizeibeamten dort das Kind an die Oma übergeben wollten, schlug die 42-Jährige mehrfach mit den Fäusten gegen den Brustkorb eines Beamten. Zudem versuchte sie diesen zu beißen. Eine Beamtin erhielt einen Schlag ins Gesicht. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens musste die 42-Jährige geschlossen und zum Polizeirevier verbracht werden. Auf dem Weg dorthin leistete sie weiterhin aktiven Widerstand und griff die Polizeibeamten tätlich an, indem sie unter anderem nach den Beamten trat. Die Polizei hat das zuständige Jugendamt über den Sachverhalt informiert

Oberkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr und Montag, 14 Uhr, einen Audi im Schubartweg. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Am Montage gegen 18 Uhr stellte ein 21-Jähriger seinen PKW an der Einmündung Holbeinstraße/Grenadierstraße ab. Als er gegen 20 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang Unbekannter daraus den Geldbeutel sowie Bargeld und eine Sonnenbrille entwendete. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07361/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Dieb versuchte am Montag zwischen 11:45 Uhr und 14 Uhr eine Wohnungstür eines Gebäudes in der Straße In der Eck aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Auf der Kreisstraße 3329 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Großdeinbach kam es an der Abzweigung in Richtung Maitis am Montag gegen 8:55 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 77-jähriger Lenker eines BMW erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 27-jährige Mercedes-Fahrer anhielt und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei dem der 27-Jährige leicht verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Ein grünes E-Bike der Marke Fuji, Ambient EVO 29, welches vor dem Haupteingang des City-Centers am Kalten Markt abgestellt und an einem Pfosten angekettet war, wurde am Sonntag 15:45 Uhr und 0 Uhr entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell