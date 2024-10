Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Einbrüche, Brandmeldealarm und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Stimpfach: Wohngebäude durchsucht

Durch ein Fenster gelang es bislang Unbekannten am Montag zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr in ein Wohngebäude in der Straße "Talblick" einzusteigen. Es wurden anschließend alle Etagen durchsucht und bislang lediglich eine kleine Summe Bargeld aus einem Geldbeutel entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Rot am See: Unbekannte in Wohnhaus eingebrochen

Im Alemannenweg verschafften sich am Montag zwischen 17:15 und 18:10 Uhr Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus. Sämtliche Räume und Schränke wurden durchsucht, jedoch nach jetzigem Stand nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim - Triensbach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 8 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Opel in der Hirtenstraße ein Geldbeutel entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in einem Hinterhof abgestellt. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld und Bankkarten, ausweisende Dokumente. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim - Triensbach: Mehrere Einbrüche

Im Schloßweg wurde zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 7 Uhr zunächst aus einer nicht verschlossenen Scheune drei unverschlossene Fahrräder entwendet und anschließend in einer angrenzenden Garage die Heckscheibe eines Pkws eingeschlagen. Aus diesem wurden daraufhin verschiedene Kleidungsstücke mitgenommen. Zwei Fahrräder der Marke Hendricks wurden bereits ausgefunden, das dritte ein neongrün/orangenes Jugendfahrrad der Marke Scott bislang nicht. Insgesamt kann man von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ausgehen. Eine neben anstehende Garage wurde ebenfalls geöffnet und durchsucht. Hier wurde jedoch nichts gestohlen.

Im selben Zeitraum wurde in der Hirtenstraße sowie in der Mittelpfadäcker in einem Wohnhaus, einer Garage und einem Wohnanhänger eingebrochen. Aus dem Wohnanhänger in der Mittelpfadäcker wurde ein Fahrrad-Akku entwendet, welcher in einer Garage eines Nachbargebäudes wieder aufgefunden wurde. Des Weiteren wurde lediglich ein Zigarettenetui entwendet. Mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall: Pkw kommt mit überhöhter Geschwindigkeit von Fahrbahn ab

Auf der L2218 fuhr am Dienstag um 0:40 Uhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer aus der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Crailsheimer Straße. In einer Linkskurve kam dieser alleinbeteiligt, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn, von der Fahrbahn nach rechts ab. Anschließend krachte das Fahrzeug gegen eine Mauer und kommt durch ein Verkehrsschild zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Brandalarm in einer Wohnunterkunft

In einer Wohnunterkunft in der Salinenstraße kam es in einer Küche zu einer Rauchentwicklung, weshalb die Brandmeldeanlage auslöste. Aus diesem Grund fuhr die Feuerwehr Schwäbisch Hall mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an. Es entstand kein Sachschaden und es musste kein Feuer gelöscht werden.

Schwäbisch Hall: Feuerkörbe entwendet

In der Bahnhofstraße wurden am Samstag oder Sonntag zwei Feuerkörbe entwendet. Die zwischen 250 und 300 Kilogramm schweren Körbe haben sich zuvor vor dem Eingang des Bahnhofgebäudes befunden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ungefähr tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

