Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Tödlicher Bahnunfall

Aalen (ots)

Untergröningen: Illegale Müllablagerung

Am alten Bahnhof in der Bahnhofstraße konnte am Montagmorgen festgestellt werden, dass dort Unbekannte mehrere Säcke mit Altkleidern, einen Schrank, eine Matratze und sonstigen Unrat illegal abgestellt haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt der polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Böbingen: Tödlicher Bahnunfall

Am Montagmorgen gegen 8:20 Uhr wurde am Bahnhof in Böbingen ein 44-jähriger Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort. Während den polizeilichen Ermittlungen musste die Bahnstrecke Stuttgart - Aalen ab 7:45 Uhr vorübergehend voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell