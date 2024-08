POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Annweiler/Bindersbach (ots) - Am 05.08.24, zwischen 18.20-18.30 Uhr, kam es in einem Omnibus des ÖPNV, von Annweiler nach Bindersbach, zu einer Körperverletzung. An der Endstation in Bindersbach wurde ein 53-jähriger Mann, von einem 49-jährigen Mann, beim Aussteigen aus dem Bus, zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Der Vorfall wurde von einer Frau beobachtet, die sich noch im Bus befand. Wir ...

