POL-PDLD: Körperverletzung in einem Omnibus

Wellbachtal, B 48 (ots) - Am 06.08.24,gegen 17.50 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B 48 von Johanniskreuz kommend in Fahrrichtung Rinnthal. In einer sehr scharfen Linkskurve, wo auch nur Tempo 30km/h erlaubt ist, kam er von der Fahrbahn ab, schrammte an der Leitplanke entlang und fiel über die diese. Hierbei verletzte er sich am Fuß. Zur weiteren Abklärung wurde er mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr