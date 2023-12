Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Einbrüche in Kottenheim

Kottenheim (ots)

Im Gesamtzeitraum 27.11.- 09.12.2023 kam es in Kottenheim zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser. In der letzten Novemberwoche war zunächst ein Einfamilienhaus in der Thürer Straße betroffen. In der Nacht vom 02.12. auf den 03.12. erfolgte ein zweiter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Rabenstall". Am frühen Abend des 09.12. wurde in ein weiteres Einfamilienhaus in der Thürer Straße eingebrochen. Aufgrund der eng zusammenliegenden Tatörtlichkeiten ist anzunehmen, dass alle Einbrüche von demselben Täter begangen wurden. Bei Hinweisen oder Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesen Taten wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Mayen, 02651-8010. Im Hinblick auf die Verhinderung zukünftiger Taten wird darum gebeten wachsam zu sein, insbesondere bei verdächtig wirkenden Personen oder Fahrzeugen. Bei Auffälligkeiten scheuen Sie sich nicht die Polizei zu informieren.

