POL-PDLD: Diebstahl aus Garage

Walsheim (ots) - Im Zeitraum von 21.07.24 18 Uhr, bis 06.08.24 15 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße parkender PKW durch bislang unbekannte Täter verkratzt. An dem schwarzen Mercedes CLA entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu ...

