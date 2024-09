Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dame von Mädchen schwer verletzt - Zeugen nach Angriff am Bahnhof gesucht - Kind übersehen

Aalen (ots)

Backnang: Ältere Dame von Mädchen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Eine 80 Jahre alte Frau befand sich am Freitag zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in der Gartenstraße und wartete mit ihrem Hund vor der Ladentüre aus ihren Begleiter. Hierbei wurde sie von zwei oder drei Mädchen von hinten geschubst, sodass sie stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Die Mädchen lachten anschließend und flüchteten. Das Polizeirevier Backnang sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Mädchen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Zeugen nach Angriff am Bahnhof gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag am Waiblinger Bahnhof. Zwei Frauen im Alter von 28 und 30 Jahren und ein 33-jähriger Mann kamen gegen 0:20 Uhr mit der S-Bahn am Bahnhof an und begaben sich anschließend in Richtung Bahnhofsvorplatz. Hierbei nahmen sie in der Gleisunterführung rassistische Gesänge einer männlichen Personengruppe wahr. Kurz darauf wurde eine der Frauen am Treppenaufgang zum Bahnhofsvorplatz an den Haaren nach hinten gezogen und kam hierbei letztlich zu Fall. Die 28-jährige Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Als mehrere Passanten hinzukamen und eingriffen, ließen die Männer von der Frau ab, attackierten nun aber den 33-jährigen Mann. Dieser flüchtete zunächst in Richtung Dammstraße, wurde aber von den Verfolgern mittels Fußtritt zu Boden gebracht und anschließend rassistisch beleidigt. Als dieselben Passanten erneut hinzukamen, ließen die Männer von dem 33-Jährigen ab und flüchteten in Richtung eines nahe gelegenen Hotels. Auch der 33-Jährige erlitt beim Angriff leichte Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich um eine acht- bis zehnköpfige Personengruppe handeln. Diese sollen allesamt männlich und zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge hatten sie eine gepflegte Erscheinung und trugen teilweise Trachtenkleidung.

Zeugenhinweise auf die genannte Personengruppe nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Backnang: Kind übersehen

Am Montagmorgen, gegen 08 Uhr übersah ein Fahrer eines dunklen PKWs eine 10-Jährige auf ihrem Roller. Das Mädchen war auf der Friedhofstraße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Friedrich-List-Straße mit dem sehr langsam fahrenden Auto zusammenstieß. Die Schülerin verletzte sich durch den Aufprall und das Abstützen auf der Motorhaube leicht an Händen und Handgelenken. Der etwa 40 Jahre alte Autofahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell