POL-AA: Ostalbkreis: Brand auf Terrasse - Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Diebstahl - Exhibitionist

Aalen: Brand auf Terrasse

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem elektrischen Kohleanzünder bzw. einer Außensteckdose entfachte am Sonntag, gegen 22 Uhr, auf einer Terrasse in der Weilerstraße ein Feuer. Der entstandene Schaden beträgt etwa 12.000 Euro. Durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort waren, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Bei dem Brand wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Sie wurden im Krankenhaus behandelt.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, der in der Karl-Mikeler-Straße geparkt war, wurde am Sonntag gegen 19:10 Uhr ein Geldbeutel entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Mögglingen: Wohnmobil aufgebrochen

Im Zeitraum von Samstag, 21.09.24, 13 Uhr, bis Sonntag 29.09.24, 14:50 Uhr, wurde in der Bergstraße ein Wohnmobil aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Gschwend: Unfallflucht

Im Brunnengässle geriet zwischen Samstag, 2 Uhr und Sonntag, 7 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine dortige Mauer. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich vermutlich um eine BMW. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Heubach: Einbruch

Schmuck in unbekannter Höhe entwendete am Freitag ein Einbrecher in der Hohenneuffenstraße. Der Einbrecher hebelte dort gegen 20:15 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses auf und gelang hierdurch in das Gebäude. Dort durchwühlte er sämtliche Zimmer. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Eine 22-Jährige befuhr am Sonntag, gegen 2:15 Uhr, mit ihrem Peugeot die Remsstraße. Als sie in die Fischergasse einbiegen wollte, kam sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. Herbei überfuhr sie zuerst ein Verkehrsschild und anschließend einen Metallzaun. Die Frau verursachte mit ihrem PKW einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Samstag konnte ein 34-Jähriger im Bereich Bergstraße vorläufig festgenommen werden, nachdem er zwischen 18:20 Uhr und 19:10 Uhr mit heruntergelassener Hose exhibitionistisch in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

