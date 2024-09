POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bad Gandersheim (ots) - Die Bad Gandersheimer Polizei ist auch in diesem Jahr auf dem Weltkindertagsfest vertreten. Am 20.09.2024 in der Zeit von 15-18 Uhr sind alle großen und kleinen Kinder eingeladen, mit ihrem Laufrad oder Fahrrad am Stand der Polizei zu erscheinen und dort ihr Gefährt auf Verkehrstauglichkeit prüfen zu lassen. Jeder, der bestanden hat, kann sich eine Plakette für seinen Flitzer abholen. Außerdem ...

