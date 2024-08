Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe stehlen Motoroller im Güstrower Stadtgebiet - die Polizei sucht Zeugen

Güstrow (ots)

Am Wochenende kam es zum Diebstahl mehrerer Kräder im Güstrower Stadtgebiet. Bereits am Donnerstag stahlen unbekannte Täter einen Motoroller aus dem grünen Winkel. Der Diebstahl sei aufgefallen als ein Hinweisgeber das besagte Kleinkraftrad am Freitagmorgen auf einem anderen Grundstück am Wall aufgefunden hatte und im Anschluss die Polizei in Güstrow informierte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 250EUR.

Am selben Tag nahmen die Güstrower Polizisten einen weiteren Diebstahl eines Kleinkraftrades auf. In diesem Fall wurde eine hellblau lackierte Schwalbe "KR51" aus einer gewaltsam geöffneten Garage in der Bürgermeister-Dahse-Straße entwendet. Am Vortag gegen 15 Uhr war die Schwalbe noch vorhanden. Der Stehlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5.000EUR.

Am Sonntagmorgen erging bei der Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis über einen aufgefundenen Motoroller in einem Maisfeld Nahe der Anne-Frank-Schule in Güstrow. Dieser wurde augenscheinlich kurzgeschlossen. Kurz darauf meldete sich im Polizeihauptrevier der Besitzer des Motorollers, der diesen als gestohlen melden wollte. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 500EUR geschätzt.

Noch am selben Tag erstattete ein weiterer Güstrower Anzeige wegen Diebstahls seines Motorollers. Dieser befand sich am Vortag gegen 22:00 Uhr noch vor dem Wohnhaus in der Seestraße ehe er am Sonntagmorgen durch seinen Besitzer gegen 07:40 Uhr nicht mehr festgestellt werden konnte. Dieser Motoroller wurde jedoch nach einem Bürgerhinweis gegen 08:15 Uhr auf einem unbefestigten Sandparkplatz am Bauernsee bei Lüssow völlig ausgebrannt aufgefunden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000EUR.

Am Sonntagabend erschien eine weitere Anzeigenerstatterin bei der Polizei in Güstrow und zeigte ebenso einen Diebstahl an. Diese teilte mit, dass der geklaute Motoroller zuvor unter einem Carport im Thünenweg abgestellt war. Weiterhin war er mit einer sog. Faltgarage verdeckt. Am Samstagmorgen sei das Kleinkraftrad noch am besagten Platz gewesen, ehe es am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr fehlte. Der Stehlschaden beläuft sich hier auf etwa 1550EUR.

In allen Fällen sind die Täter bislang unbekannt. Daher bittet die Kriminalpolizei Güstrow um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell