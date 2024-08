Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbrecher steigen mitten am Tag in ein Güstrower Wohnhaus ein und fliehen unerkannt

Güstrow (ots)

Am Samstag kam es in Güstrow zu einem sog. Tageswohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:45 Uhr über den hinteren Bereich einer Doppelhaushälfte in der Wilsenstraße gewaltsam Zutritt zu einem Haus und durchsuchten dieses. Zum Stehlschaden liegen nach gegenwärtigen Erkenntnissen keine Angaben vor. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow konnten die Einbrecher nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Nach vorliegenden Zeugenaussagen soll es sich bei den Tatverdächtigen jedoch um drei männliche Personen handeln, etwa 25 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und mit langen schwarzen Hosen bekleidet. Einer der Männer soll einen dunkelblauen Rucksack getragen haben.

Im Rahmen der Tatortarbeit und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Rostock zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des Tatbestandes des Tageswohnungseinbruches.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell