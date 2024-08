Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Bekleidungsgeschäft im Handelspark Broderstorf

Güstrow/ Sanitz (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es am Handelspark in Broderstorf zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft. Gegen 01:50 Uhr erhielten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sanitz den Auftrag zum dortigen Einkaufskomplex zu fahren, da der Wachschutz eine eingeschlagene Fensterscheibe eines dortigen Geschäftes feststellte. Nach ersten Erkenntnissen kam es um 01:04 Uhr zu einer Alarmauslösung an dem Objekt. Ein Stehlschaden konnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000EUR. Die bislang unbekannten Täter konnten weder vom Wachschutz noch durch die eingesetzten Einsatzbeamten am Tatort festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst Rostock übernahm am Einsatzort die Spurensicherung und Tatortarbeit. Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

