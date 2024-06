POL-DA: Rimbach: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Riedstadt (ots) - Ein Vereinsheim "Am Hanfgraben" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (23.06.), in der Zeit zwischen 4.00 und 7.00 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus dem Vereinsheim eine Partybox. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem ...

