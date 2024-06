Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/ Seeheim-Jugenheim/ Alsbach-Hähnlein: Mehrere Einbrüche im Landkreis verursachen hohen Schaden

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in verschiedenen Orten im Landkreis Darmstadt Dieburg zu Einbrüchen.

Zwischen Freitagmorgen (21.6.) und Sonntagmittag (23.6.) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus im Ahornweg in Dieburg. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten die Täter ein Fenster, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Hier entwendeten sie diverse hochwertige Handtaschen sowie Armbanduhren. Die Höhe des Gesamtschadens ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitagvormittag drangen zwei Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Seeheim-Jugenheim ein. Gegen 10:30 Uhr verschafften sie sich Zutritt in das Haus, öffneten anschließend gewaltsam eine Wohnungstür im Untergeschoss. Hier entwendeten sie Schmuck. Die Mieterin im Obergeschoss bemerkte den Einbruch und schrie laut, woraufhin die Täter flüchteten. Die Kriminellen verursachten einen Sachschaden von über tausend Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (23.6.). Nach ersten Ermittlungen versuchten zwei Personen, in eine Werkstatt in der Sandwiesenstraße in Alsbach-Hähnlein einzubrechen. Gegen 0:30 Uhr setzten sie ein Brecheisen an das Rolltor zur Werkstatt an. Der Einbruch misslang jedoch und die Täter flüchteten ohne Beute. Beide Personen konnten durch Zeugen als männlich, schlank und zwischen 21 und 30 Jahren beschrieben werden. Sie trugen Basecaps, Hoodies und dunkle Kleidung.

Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen wird aktuell noch geprüft. Die Polizei Südhessen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kommissariat 21/22 unter der 06151 / 969 - 0 zu melden.

