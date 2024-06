POL-DA: Raunheim: 21-Jährigen attackiert und beraubt/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Heppenheim (ots) - In der Nacht zum vergangenen Montag (17.06.), beschädigten Unbekannte einen schwarzen Opel Astra, der in der Frankfurter Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug wurden drei Reifen zerstochen und die Beifahrertür zerkratzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

