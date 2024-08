Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: PKW kollidiert mit zwei Bäumen bei Teterow- Fahrzeugführer wird schwer verletzt

Güstrow/ Teterow (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der Nähe von Teterow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Deutsche gegen 16:25 Uhr mit seinem Mitsubishi die K50 aus Teschow kommend in Fahrtrichtung Teterow als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dortigen Straßenbaum kollidierte. Daraufhin kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite, schleuderte auf die entgegengesetzte Straßenseite gegen einen weiteren Baum und kam dort zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus dem Unfallwagen gerettet werden. Schwer verletzt wurde der 66-Jährige mittels Rettungshubschrauber in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Laut mehrerer Zeugenaussagen fuhr der später Verunfallte zuvor sehr auffällig und teilweise in Schlangenlinien. Zudem wurden durch die eingesetzten Einsatzkräfte des Polizeireviers Teterow leere Alkoholika in dem Fahrzeug des 66-Jährigen aufgefunden, sodass eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers nicht ausgeschlossen werden kann. Diesbezüglich wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Das Fahrzeug erlitt durch den Verkehrsunfall einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.500EUR. Gegen 19:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell