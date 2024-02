Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendliche hantierten mit waffenähnlichen Gegenstand - Polizei entdeckte Softairwaffe in Abfallbehälter

Sternberg (ots)

In Sternberg haben mehrere Jugendliche am Donnerstagvormittag mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantiert, der sich später als Softairpistole entpuppte. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall an einer Bushaltestelle und informierte daraufhin die Polizei. Die Polizei ging dem Hinweis umgehend nach und hat die betreffenden 5 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wenig später ermitteln können. Bei dem pistolenähnlichen Gegenstand, mit dem die Jugendlichen hantierten, handelt es sich um eine Softairpistole. Diese fand die Polizei kurz darauf in einem Abfallbehälter an der betreffenden Bushaltestelle. Die betroffenen Jugendlichen zeigten sich geständig. Die Polizei nahm eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf und stellte die Softairpistole sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell