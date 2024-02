POL-LWL: Zersplitterte Glasscheibe sorgt für Vollsperrung

Lübz (ots) - Mehrere Gartenmöbel sowie Sichtschutzelemente sind bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage am Dienstagabend in Lübz beschädigt worden. Der Brand auf der Terrasse des betreffenden Gartengrundstücks in der Plauer Chaussee wurde gegen 19:30 Uhr bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise zu diesem ...

mehr