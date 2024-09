POL-NOM: In Wohnung eingebrochen

Uslar (ots) - USLAR (ke) Zur Schwarzen Erde, zwischen dem 10.09.2024, 09:00 Uhr und dem 11.09.2024, 09:10 Uhr Bislang unbekannte Täter verwüsteten den Innenbereich im Reisemobilpark und beschädigten ein Spind im Bereich der Toiletten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 ...

