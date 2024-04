Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Häuser

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schröttinghausen / Kirchdornberg - Am Sonntagabend, 31.03.2024, brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter entkamen in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr und 23:40 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Wendischhof ein. Über die Terassentür gelangte sie in das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Es wurden Bargeld, Schmuck und ein Handstaubsauger gestohlen.

Zudem brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Straße Zur Schwedenschanze ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:30 Uhr am Sonntag, 31.03.2024, und 11:15 Uhr am Montag, 01.04.2024. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell