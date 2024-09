Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Kradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandmeldealarms rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagvormittag gegen 10:15 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften in die Max-Eyth-Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem Herd vergessenes und verbranntes Essen den Alarm ausgelöst hatte. Es entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wilhelmstraße ein geparktes Wohnmobil und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Reifen zerstochen

Unbekannte Vandalen zerstachen am Sonntag zwischen 20:30 Uhr und 23:54 Uhr mit unbekanntem Werkzeug den linken Hinterreifen eines PKW Jaguar, der in der Eduard-Breuninger-Straße geparkt war. Ferner wurde das Fahrzeug an mehreren Stellen zerkratzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kaisersbach: Kradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Sonntag kurz nach 17 Uhr die Kreisstraße 1892 von Hüttenbühl kommend in Richtung Schillinghof und kam hierbei in einer Linkskurve alleinbeteiligt zu Sturz. Hierbei zog sich die Jugendliche schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an der Yamaha beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

