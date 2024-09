Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall bis 11:30 Uhr: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmittag gegen 11:15 Uhr wollte ein 79-jähriger Mercedes Fahrer in der Sulzbacher Straße einparken. Hierbei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr gegen einen geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde der parkende Mercedes noch gegen einen Laternenmast geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Blaufelden: Autofahrer wich einem Reh aus

Sonntagmorgen gegen 02:12 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ssangyong Fahrer die B 290 in Fahrtrichtung Rot am See. Er wich einem Reh aus und kam von der Straße ab. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

