POL-PPKO: Aktuell Such- und Bergungsmaßnahmen im Laacher See nach Gyrokopter- Absturz

Koblenz (ots)

Am heutigen Montag, 09.10.23, ging bei der Polizei Koblenz gegen 15 Uhr die Meldung über einen abgestürzten Gyrokopter im Laacher See ein. Hierbei handelt es sich um ein hubschrauberähnliches Fluggerät, das mittels Rotor betrieben wird. Der in Rede stehende Gyrokopter war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Eine Insassin konnte bisher geborgen und befragt werden. Der Gyrokopter war in Mainz gestartet, der Pilot, ein ca. 50-jähriger Mann, konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Laacher Sees.

Für Medienvertreter stehen Angehörige der Pressestelle Koblenz vor Ort zur Verfügung, telefonisch erreichbar unter 0261-103 2014 ( Herr Fachinger ) und - 2013 ( Frau Heinrich ).

Die Erreichbarkeiten sind ausschließlich für Medienvertreter bestimmt.

