Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Zigarettenautomatenaufbruch (Stand 07:000 Uhr)

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Freitag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, einen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro an einem VW Bus. Der schwarze VW Bus parkte ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Luzerner Straße. Der VW Bus wurde im vorderen Bereich der Fahrerseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Backnang-Maubach: Zehnjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 10-Jähriger fuhr mit seinem Tretroller die Kitzbühler Straße bergab in Richtung der Wiener Straße. Kurz vor der Einmündung in die Wiener Straße kommt ihm ein Gelenkomnibus entgegen. Der Junge konnte nicht mehr anhalten und rutschte gegen den hinteren Reifen des Busses. Der 10-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Remshalden-Grunbach: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter flexten am Freitag, zwischen circa 17:00 Uhr und 21:25 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Fellbacher Straße auf und entwendeten daraus Bargeld und Zigaretten. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-422 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall

An der Kreuzung Burgstraße / Hintere Straße kam es am Freitag, um 13:16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Opel Corsa-Fahrerin, die von der Hinteren Straße in die Burgstraße einbiegen wollte, nahm dem 56-jährigen Fahrer eines Land Rovers Evoque, der auf der Burgstraße fuhr, die Vorfahrt. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro.

Schorndorf: Mann mit Fahrrad gestürzt

Am Freitag, um 18:45 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt in der Waiblinger Straße. Der 69-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell