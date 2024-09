POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Heuchlingen: Schockanruf - Geldabholerin festgenommen

Aalen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Schillerstraße mehrere Autos geöffnet und durchwühlt. Nachdem in einem Ford Transit die Fahrzeugschlüssel steckten, entwendeten die Diebe dieses Fahrzeug und fuhren damit los. Noch in der Schillerstraße verursachten sie gegen 2:12 Uhr jedoch einen Unfall und prallten gegen einen am Straßenrand geparkten VW. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro. Gegen ...

mehr