POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwarzfahrer verletzt Kontrolleur - Diebstähle

Kernen-Rommelshausen: Schwarzfahrer verletzt Fahrscheinkontrolleur

Ein 26 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in einer S-Bahn von Kontrolleuren ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Nachdem ihm das weitere Procedere am Bahnhof eröffnet wurde, wollte er sich entfernen, woran er von den Kontrolleuren gehindert wurde. Er setzte sich heftig zu Wehr, wobei mindestens einer der Kontrolleure leicht verletzt wurde. Letztlich konnte er überwältigt und der Polizei übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Welzheim-Schafhof: Diebstahl aus Auto

Bereits am 19.09.2024, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, entwendete ein unbekannter Dieb aus einem unverschlossenen Seat 50 Euro Bargeld. Da in dieser Zeit auch ein Hund auffällig laut bellte, hofft der Polizeiposten Welzheim auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07182 92810 zu melden.

Fellbach: Fahrrad an Schule entwendet

An einem Schulgelände in der Pestalozzistraße wurde am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 17:30 Uhr ein Fahrrad, welches mit einem Schloss gesichert war entwendet. Es handelte sich hierbei um ein türkisfarbenes Mountainbike der Marke Fokus. Ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand hierdurch. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zu dem Vorfall.

Winnenden: Fahrrad entwendet

Zwischen Dienstag 16 Uhr und Freitag 9:45 Uhr wurde in der Backnanger Straße ein Fahrrad im Bereich eines Gartens entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke KTM soll in diesem Zeitraum angeschossen gewesen sein. Des Weiteren ist es mit orangefarbenen Schriftzügen am Rahmen versehen. Der entstandene Schaden soll auf mehrere hundert Euro geschätzt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 an das Polizeirevier Winnenden zu wenden.

Schorndorf: Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag 18:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe beide Kennzeichen WN-XA 6984 von einem in der Vorstadtstraße geparkten Opel. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 2040.

