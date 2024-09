Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Erfolgreicher Schockanruf - Opferstock beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Ein Xiaomi E-Scooter, der im Fahrradparkhaus in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße verschlossen abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 19 Uhr entwendet. An dem E-Roller ist ein Versicherungskennzeichen mit der Nummer 689 HRN angebracht. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Oberkochen: Unfall nach Streit im PKW

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine 25-jährige Lenkerin eines Opel Corsa auf der Heidenheimer Straße in Richtung Oberkochen. Während eines Streits biss ihr eine 24-jährige Mitfahrerin in den Finger, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall wurden die Beiden leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Unterkochen: Diebstahl aus PKW

Um kurz vor 17 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Dieb aus einem PKW, der in der Färberstraße geparkt war, einen Geldbeutel entwendete. Der Unbekannte war etwa 170cm große, hatte braune Augen, dunkelbraune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans. Zudem hatte er eine Musikbox um den Hals hängen. Der Unbekannte konnte durch die Fahrzeugbesitzerin bei dem Diebstahl überrascht werden und händigte den Geldbeutel wieder aus. Jedoch hatte er zuvor bereits etwa 30-40 Euro daraus entnommen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW überschlug sich

Ein 56-jähriger Lenker eines Dacia befuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die L1084 von Ebnat in Richtung Unterkochen. Hierbei brach der Pkw, laut Angaben des Fahrers hinten aus, weshalb dieser gegenlenken musste. Der PKW kam dadurch auf den Grünstreifen, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, so dass sich das Fahrzeug einmal überschlug und entgegen der Fahrtrichtung wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am Pkw und den angrenzenden Leitpfosten.

Essingen: Unfallflucht

Am Donnerstag um 15.30 Uhr wurde im Volkmarsbergweg ein dort, am rechten Fahrbahnrand geparkter Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich einen schwarzen PKW. Am Steuer saß laut Zeugenangaben ein älterer Mann. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 22:00 und 24:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Breslauer Straße abgestellten VW Jetta. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Erfolgreicher Schockanruf

Am Donnerstagmittag erhielt eine 86-Jährige Frau einen Anruf, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Gegen eine Kaution würde dieser die Haft erspart bleiben. Die Seniorin wurde von dem Anrufer so sehr beeinflusst, dass sie letztendlich bereit war, Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung für die angebliche Kaution zu übergeben. Sie übergab gegen 15:30 Uhr das Bargeld sowie die anderen Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro an einen ca. 25-30 Jahre alten Mann. Er war ca. 180 cm groß und trug eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Pullover sowie eine dunkle Basecap. Der Polizeiposten Bopfingen bittet unter der Rufnummer 07362 960200 um Zeugenaussagen. Wer hat den Abholer beobachtet? Wem fielen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Stadtteil Schloßberg auf?

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 50-Jähriger BMW-Fahrer musste auf der Straße Im Limes am Donnerstag gegen 16:10 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer zu spät und prallte gegen das Fahrzeugheck des BMWs. Anschließend entfernte der Biker sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Opferstock beschädigt

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag zwischen 11:15 Uhr und 14 Uhr den Opferstock im Heiligkreuz-Münster aus der Wand zu hebeln. Da es ihm nicht gelang, verließ er die Kirche und hinterließ einen Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Mögglingen: Diebstahl aus Auto

Aus einem vermutlich unverschlossenen Ford Galaxy, der im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Hauptstraße geparkt war, entwendeten unbekannte Diebe zwei Geldbeutel mit Bargeld, Führerschein sowie eine EC-Karte. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Böbingen: Diebstahl aus Auto

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw Bargeld sowie EC- und Kreditkarten entwendet. Das Auto war in der Schelmenstraße abgestellt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Nummer 07173 8776 entgegen.

