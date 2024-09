Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Bundespolizei rund um den Wanne-Eickeler Hauptbahnhof

Herne (ots)

Präsenz zeigen und für noch mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen - das war das Ziel des gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes von Polizei, Bundespolizei, Kommunalem Ordnungsdienst, HCR und Bogestra, der am Donnerstag, 29. August, von 12 bis 18 Uhr rund um den Wanne-Eickeler Hauptbahnhof und im Innenstadt-Bereich stattfand.

Mit starken Kräften wurden unter anderem der Busbahnhof "Am Buschmannshof" und die Fußgängerzone bestreift. Gleichzeitig waren in den umliegenden Parks zivile Kräfte unterwegs.

Bilanz: Insgesamt wurden mehrere hundert Personen kontrolliert. Es wurden 54 Strafanzeigen geschrieben, acht Ordnungswidrigkeiten festgestellt, 16 Platzverweise ausgesprochen und ein Haftbefehl vollstreckt. Weiterhin zogen die Beamtinnen und Beamten einen Autofahrer aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Wie wichtig solche gemeinsamen Schwerpunkteinsätze sind, hat sich auch an den positiven Resonanzen in den zahlreichen geführten Bürgergesprächen gezeigt. Die Herner Polizei wird daher an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art.

