Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall auf B14 - Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall auf B14

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr befuhr eine 36-jährige Polo-Fahrerin die B14 in Richtung Backnang und wollte an der Anschlussstelle Winnenden-West die Bundesstraße verlassen. Sie bemerkte zu spät, dass sich auf der Ausleitungsspur ein Rückstau gebildet hatte, welcher bereits bis auf die Standspur reichte. Die Polo-Fahrerin versuchte einen Unfall durch Ausweichmanöver zu verhindern, kam dadurch jedoch wieder auf die Richtungsfahrbahn der B14 und kollidierte mit einem dort fahrenden Fahrzeug, welches wiederum mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. In einer Art Kettenreaktion wurden unmittelbar darauf drei weitere Fahrzeuge in Unfälle verwickelt, so dass insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Sowohl die Polo-Fahrerin, als auch ein beteiligter 59-jähriger Fahrer eines Opels wurden verletzt. Zu Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Backnang gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Backnang: Mann von Schalungsplatten erfasst

Auf einer Baustelle im Bereich der B14 /Schöntaler Straße kam es am Donnerstag gegen 14:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein Arbeiter wurde von herabfallenden Schalungsplatten erfasst, schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die insgesamt über eine Tonne schweren Platten wurden zum Zeitpunkt des Unfalls von einem Kran transportiert, fielen aus mehreren Metern Höhe zu Boden und erfassten dabei den 25-jährigen Mann. Zur genauen Klärung der Unfallursache werden weitere Ermittlungen durch das Polizeirevier Backnang geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell