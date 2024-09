Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis

Schwaikheim: 1. Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zur SOKO Garten

Aalen (ots)

Die am 24.09.2024 in ihrem Gartengrundstück tot aufgefundene 75-jährige Frau wurde am gestrigen Mittwoch durch die Rechtsmedizin in Stuttgart obduziert. Aufgrund des Sektionsergebnisses steht nun fest, dass die Seniorin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

In diesem Zusammenhang wurden die polizeilichen Suchmaßnahmen am 26.09.2024 in Winnenden und Schwaikheim sowie zwischen den beiden Ortschaften ausgeweitet. Dazu waren am Vormittag des 26.09.2024 etwa 30 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz eingebunden.

Bei den Suchmaßnahmen am Mittwoch wurden verschiedene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Ob diese tatrelevant sind, wird mitunter durch kriminaltechnische Untersuchungen geprüft.

Bis zum heutigen Morgen gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung über das Hinweistelefon 07151 950-333 ein, die nun durch die SOKO Garten geprüft und abgearbeitet werden.

Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, Auffälligkeiten mitzuteilen, die am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr beobachtet wurden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden weiterhin mit Hochdruck geführt.

