POL-AA: Ostalbkreis: Erfolgreicher Schockanruf - Unfallflucht - Bienenvolk entwendet - Pkw fängt Feuer

Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugenaufruf nach Beleidigung Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr beleidigte eine 50-jährige Frau einen 58-jährigen Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße mehrfach. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Eine 50-jährige Zeugin mit ...

mehr