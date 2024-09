Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Beleidigung gesucht, gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugenaufruf nach Beleidigung

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr beleidigte eine 50-jährige Frau einen 58-jährigen Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße mehrfach. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Eine 50-jährige Zeugin mit dunklen Haaren soll den Vorfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Waiblingen bittet darum, dass sich diese Zeugin oder weitere Personen, welche die Tat beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07151 950422 melden.

Fellbach: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver und Streitigkeiten gesucht

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr soll es auf der Esslinger Straße in Richtung der Untertürkheimer Straße zu einem Überholmanöver gekommen sein, bei dem ein schwarzer BMW einen weißen BMW in gefährlicher Art überholte und knapp vor diesem wieder einscherte. Im Anschluss hielten beide Fahrzeuge an und es kam zum Streit zwischen den beiden Fahrzeugführern. Beide stiegen dann in ihre Autos und entfernten sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

