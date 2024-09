Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Schwaikheim: Frau tot aufgefunden - Soko "Garten" ermittelt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwaikheim: Frau tot aufgefunden - Soko "Garten" ermittelt

Am Dienstagabend wurde gegen 19.30 Uhr eine 75 Jahre alte Frau auf einem Gartengrundstück zwischen Schwaikheim und Winnenden von einem Familienangehörigen tot aufgefunden. Den ersten Feststellungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgenommen. Es wurde die Sonderkommission "Soko Garten" eingerichtet. Diese umfasst rund 30 Ermittlerinnen und Ermittler, die auf Hochtouren arbeiten, um die genaueren Todesumstände aufzuklären. Kriminaltechniker führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Rechtsmedizin ist in die Ermittlungen eingebunden. Das Umfeld des Gartengrundstücks wurde nach potenziellen Beweismitteln abgesucht. Die Suchmaßnahmen wurden am Mittwochvormittag durch das Polizeipräsidium Einsatz mit 66 Einsatzkräften unterstützt. Zudem wird das PP Aalen vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt.

Die Soko Garten ist auf dringender Zeugensuche: - Wer war am Dienstag, zwischen 14 und 19.30 Uhr, im erweiterten Bereich rund um die Gartenanlagen unterwegs? Diese befinden sich in Verlängerung des Frauenwegs zwischen Schwaikheim und Winnenden. - Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Die Soko bittet um niederschwellige Mitteilung von Wahrnehmungen, auch wenn diese zunächst unverdächtig scheinen. Hinweise werden von der Soko Garten unter Telefon 07151/950-333 entgegengenommen.

