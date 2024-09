Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer bei Unfall verletzt, Polizeibeamte angegangen, Keller durchwühlt

Fellbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer die Stuttgarter Straße und wollte nach rechts in die Höhenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Radfahrer, welcher die Höhenstraße querte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand haben beide Ampelanlagen grün gezeigt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 0711 57720 melden.

Schorndorf: Polizeibeamte nach körperlicher Auseinandersetzung angegangen

Am Dienstag gegen 17 Uhr wurde dem Polizeirevier Schorndorf mitgeteilt, dass es im Stadtpark in der Theodor-Körner-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommen soll. Beim Eintreffen der Beamten war jedoch nur noch ein stark alkoholisierter 46-jähriger Mann anzutreffen. Dieser war im Gesicht verletzt und aggressiv. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt, hierbei wurde er zunehmend aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurden dem 46-Jährigen Handschließen angelegt. Hiergegen leistete er Widerstand, weshalb der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Die Ermittlungen zur vorangegangenen Auseinandersetzung dauern an.

Schorndorf: Polizeibeamte angegriffen

Ein 34-jähriger Mann betrat am Dienstagabend gegen 19 Uhr trotz eines bestehenden Hausverbots den Bahnhof in Schorndorf. Als er aufgefordert wurde, diesen zu verlassen wurde er verbal aggressiv gegen die Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Als der Mann durch die Polizei vom Gelände gebracht werden sollte, trat er gegen die Beamten und leistete Widerstand. Ebenfalls beschädigte er den Streifenwagen der Polizei. Der 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weinstadt - Endersbach: Keller durchwühlt

Zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 10:30 Uhr wurde sich in der Bahnhofstraße durch Unbekannte Zugang zu einem Kellerabteil verschafft. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 an den Polizeiposten Weinstadt zu wenden.

