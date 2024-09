Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Der Fahrer eines grünen SUV touchierte am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr vermutlich beim Ausparken, auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Heinrich-Rieger-Straße, einen neben ihm abgestellten Skoda einer 62-Jährigen. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Essingen: Auffahrunfall mit 10.000 Euro Schaden

Am Dienstag befuhren ein 41-jähriger Audi-Fahrer sowie ein 25-jähriger Sprinter-Fahrer hintereinander die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe eines Baumarktes musste der Audi-Fahrer - aufgrund stockendem Verkehrs - sein Fahrzeug abbremsen. Dies übersah der nachfolgende 25-Jährige, weshalb er in Folge mit seinem Sprinter auf den Audi auffuhr. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall wegen Shisha

Ein 48-jähriger Ford-Fahrer war am Dienstag, gegen 6:40 Uhr, auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd/Einhorntunnel und Schwäbisch Gmünd/Ost unterwegs, als er nach seiner e-Shisha im Fußraum griff. Infolgedessen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 21-Jährigen. Anschließend drehte sich sein Fahrzeug über die Längsachse und kollidierte in Folge mit einem hinter dem BMW fahrenden Toyota einer 20-Jährigen. Durch die Kollision wurde alle drei Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell