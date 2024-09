Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Unfall mit Radfahrer

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag wurde in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:20 Uhr ein Opel Zafira durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt. Der Opel war in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: Unfall mit Radfahrer

Am Dienstagmorgen befuhr gegen 07:30 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer die Goethestraße. Als er in die Friedhofstraße einbiegen wollte, übersah er den von rechts kommenden PKW Skoda einer 48-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

