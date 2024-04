Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierer im Stadtpark Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Mehrere Anrufer teilen am späten Montagnachmittag mit, dass eine offensichtlich stark alkoholisierte männliche Person im Park randaliere, mit Flaschen werfen und weiterhin alkoholische Getränke zu sich nehmen würde. Mit Eintreffen der Polizei hatte sich die Person auf einem Klettergerüst mit Plateau in Höhe von ca. 5 Metern, gelegt. Der Spielbereich, indem sich spielende Kinder aufhielten, wurde komplett geräumt um eine Gefahr durch Flaschenwurf oder ähnliches für unbeteiligte Dritte auszuschließen. Die männliche Person reagierte auf polizeiliche Ansprache nicht und zeigte keine Regung. Einzige Möglichkeit mit der Person in direkten Kontakt zu treten, war die Hinzuziehung der Drehleiter der Feuerwehr Hermeskeil. Kommunikativ konnte die Person dann ohne weitere Vorkommnisse zum Abstieg gebracht werden, welcher eng durch die Polizei begleitet wurde. Durch den beherzten Einsatz der Polizei und Feuerwehr wurden weitere Eskalationen durch die männliche Person verhindert. Der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde.

