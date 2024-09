Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer schwer verletzt - Wohnungseinbruch - Brennender Pkw - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Fahrzeugpapiere und Gartenlampe entwendet

Am Montag zwischen 8:00 und 17:15 Uhr schlug ein unbekannter Dieb die Beifahrerscheibe eines Audi ein, welcher in der Straße am Am Stadtgraben abgestellt war. Es wurde eine Fahrzeugmappe mit diversen Papieren entwendet. Ebenfalls Am Stadtgraben wurde zur gleichen Zeit eine Gartenlampe entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0.

Ellwangen/Rotenbach: Auto kollidiert mit Fahrrad

Eine 27-jährige BMW-Lenkerin bog am Montag gegen 15:45 Uhr von einem Grundstück auf die Burgstraße ein, hierbei übersah sie eine 15-jährige Radfahrerin, die auf dem Gehweg fuhr. Es kam zu einer Kollision, wobei die Radfahrerin leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstag gegen Mitternacht einen, in der Pfeilhalde abgestellten, Mercedes. Die Heck- und die Seitenscheibe wurden eingeschlagen sowie die Reifen auf der linken Fahrzeugseite aufgestochen. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Fahrzeug überschlägt sich

Vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montag gegen 19:30 Uhr auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes ins Schleudern. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen, in der Hauptstraße geparkten, Mercedes-Benz. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Leinzell: Pkw beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Samstag einen in der Straße Am Mühlbach abgestellten VW. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Abtsgmünd/Hohenstadt: Brennender Pkw

Am Montag gegen 17:15 Uhr wurde in der Straße Steinreute ein brennender Peugeot gemeldet. Das Fahrzeug geriet vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz.

Aalen/Hofen: Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 01.09.24 und Samstag, 21.09.24, verschafften sich unbekannte Diebe durch eine Kellertüre Zutritt zu einem Haus in der Pater-Maurus-Straße. Es wurde unter anderem Bargeld, ein Laptop, Autoschlüssel und Bankkarten entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 97960 beim Polizeiposten Wasseralfingen zu melden.

Essingen: Radfahrer schwer verletzt

Am Montagabend gegen 22 Uhr befuhr ein PKW-Lenker die L1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Auf Höhe der Fischzucht bemerkte er einen Radfahrer, der auf sich aufmerksam machte. Gegenüber den Fahrzeuginsassen gab der 59-jährige Radler anschließend an, alleinbeteiligt gestürzt zu sein. Nachdem er über starke Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen verständigt. Hierbei stellte sich heraus, dass der 59-Jährige schwer verletzt ist und sich, seit er gegen 18 Uhr sein Wohnhaus in Mögglingen verlassen hatte, an nichts mehr erinnern konnte. Am seinem Fahrrad konnten bei einer Überprüfung am Hinterrad vermutlich Tierhaare festgestellt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

