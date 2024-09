Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vollsperrung B29 nach Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vollsperrung B29 nach Unfall

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B29 ein Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung samt Einhorntunnel zur Folge hatte. Ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 6.40 Uhr in Richtung Aalen unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve, Höhe der Kleingartenanlagen vor dem Verteiler-Ost geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden BMW zusammenstieß, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Der Folge drehte sich und stieß in der Folge noch mit einem dem BMW nachfolgenden 20 Jahre alten Toyota-Fahrerin zusammen. Alle drei Beteiligte wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Erster Schätzung zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 25.000 Euro. Die Unfallaufnahme dauert Stand 8.15 Uhr noch an, die Abschlepper sind am arbeiten. Mit der Aufhebung der Sperrung wird gegen 8.45 Uhr gerechnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell