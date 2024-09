Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever - Betrachtungszeitraum 30.08.2024 - 01.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Jever - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr In den frühen Morgenstunden des 01.09.2024 wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass auf der Jeverschen Straße in Jever eine männliche Person liegen und schlafen würde. Die Fahrerin eines Pkw habe einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen in letzter Sekunde verhindern können. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte des Polizeikommissariats Jever ergab sich der Verdacht, dass die Person zuvor mit einem Fahrrad gefahren und infolge von Alkoholkonsum zu Fall gekommen war. Bei dem 35-Jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, die darin endete, dass er versuchte einen Polizeibeamten zu schlagen. Auch bei der folgenden Verbringung in die Gewahrsamszelle leistete er Widerstand. Es wurden Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Wangerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagvormittag wurden Polizeibeamte auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der in Hohenkirchen auf der Straße Jelliestede auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte fuhr. Da der Roller augenscheinlich sehr schnell fuhr, entschlossen die Polizeibeamten sich dazu, den Rollerfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Sie konnten ihn kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Supermarktes feststellen und kontrollieren. Der 15-Jährige Führer des Rollers räumte ein, dass der Roller ca. 55 km/h fahren würde und er nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung sei. Es wurde daraufhin ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde dem Jugendlichen untersagt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin Am Samstagmittag übersah ein Autofahrer beim Einfahren auf ein Grundstück an der Jeverschen Straße eine Fahrradfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Sande - Verkehrsunfallflucht in Sande Am 30.08.2024 gegen 18:00 Uhr stellte die Geschädigte ihren Pkw, einen roten Toyota Yaris, in einer Parklücke in der Danziger Straße in Sande ab. Als sie am 31.08.2024 gegen 15:10 wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen Schaden am linken Fahrzeugheck fest, der auf einen Verkehrsunfall schließen ließ. Der Verursacher des Verkehrsunfalls hatte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise zu der Verursachung des Schadens geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

