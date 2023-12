Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Mehrere Unfälle

Am Montag ereigneten sich auf der A8 bei Aichelberg drei Unfälle.

Ulm (ots)

Nicht rechtzeitig erkannte eine 40-Jährige ein bremsendes Auto gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung München. Die Fahrerin des Renault fuhr in das Heck des Audi eines 30-Jährigen. Der verletzte sich dabei leicht. Kurze Zeit später musste eine Citroen Fahrerin wegen des vorangegangenen Unfalls stark abbremsen. Der dahinter fahrende Tesla Fahrer bremste ebenfalls ab. Der hinter dem Tesla fahrende 56-jährige Seat Fahrer konnte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand nicht halten und fuhr dem Tesla in das Heck. Den schob es danach auf den Citroen. Zuletzt kam es dann noch zu einem dritten Unfall. Aufgrund der Behinderungen durch die Unfälle stockte der Verkehr. Eine 58-jährige Mercedes Fahrerin bremste zu spät und fuhr dem im vorangegangen Unfall bereits involvierten Seat ins Heck. Bei den weiteren Unfällen wurde Niemand verletzt. Den Gesamtschaden bei allen beteiligten Autos schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

