Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung vom PK Varel - Zeitraum 30.08.2024 - 01.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Varel / Dangast

Sachbeschädigung / Einbruchdiebstahl an einer Eisbude In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0.20 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruchsversuch in eine Eisbude am Strand von Dangast in der Edo-Wiemken-Straße. Man hatte versucht die Verkaufsklappe aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, jedoch wurden die mittels Drahtseilen und Vorhängeschlössern gesicherten Kühlschränke draußen neben der Bude gewaltsam geöffnet und Getränkeglasflaschen entwendet. Weiterhin beschädigte man einen vor der Eisbude befindlichen Glastisch. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell